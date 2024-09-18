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Бакытбек Рахымбердиев назначен новым главой службы антитеррора КНБ Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил Бакытбека Рахымбердиева заместителем председателя КНБ – начальником службы антитеррора.

Рахымбердиев имеет званием генерал-майора национальной безопасности, возглавлял один из департаментов комитета и в том числе отвечал за возвращением из Серии семей уехавших туда воевать казахстанцев.

До 16 сентября эту должность занимал Руслан Сейсембаев.

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