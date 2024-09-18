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Сборная Казахстана по көкпару не примет участие в матче-реванше с Кыргызстаном
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Сборная Казахстана не сможет принять участие в матче-реванше по көкпару. Об этом редакции Informburo.kz сообщили в Федерации көкпара РК.

«Федерация не сможет участвовать в Кубке согласия на берегу Иссык-Куля, так как в указанные даты запланированы другие важные соревнования. В настоящее время көкпаристы готовятся к этим играм», – говорится в сообщении.

Во время финального матча по көкпару на Всемирных играх кочевников в Астане произошёл скандал. Игрок казахстанской сборной ударил камчой соперника из Кыргызстана, что привело к потасовке и приостановке игры. На церемонии награждения кыргызстанские спортсмены сняли свои серебряные медали и покинули сцену.

Позже Федерация көк бөрү Кыргызстана подала протест на результат финала турнира. После этого они предложили Казахстану провести матч-реванш 1 ноября на берегу озера Иссык-Куль.

Решающая игра с участием сборных Кыргызстана и Казахстана прошла 12 сентября и завершилась в пользу сборной Казахстана со счетом 5:4.

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