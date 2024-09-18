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Кремль ответил на слова Пашиняна об угрозе Армении со стороны ОДКБ
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Пашинян назвал ОДКБ угрозой для безопасности и суверенитета Армении

CentralAsia (CA) -  Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, назвавшим Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозой для республики, передает «РИА Новости».

«Мы должны категорически не согласиться с господином Пашиняном. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Пашинян сегодня, 18 сентября, заявил, что его страна близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. Он объяснил решение заморозить участие в организации тем, что ОДКБ «создает угрозы безопасности Армении», ее суверенитету и государственности. Никол Пашинян говорил, что Армения хочет в этом году стать членом Евросоюза.

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