В результате стрельбы у главного офиса Wildberries погиб один человек, задержаны 30 (видео)

CentralAsia (CA) - В Москве у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек, сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Еще трое, включая двух сотрудников полиции, получили ранения. Были задержаны около 30 человек, они доставлены в полицию.

Перестрелка произошла сегодня, 18 сентября, днем. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей» под руководством ее мужа Владислава пытались захватить несколько офисов компании в столице.

Конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз») выступил против и пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию отвергла и подала на развод.