Посол Французской Республики вручила верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Коринн Перера да Силва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии, вручила верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Монголии отметил, что отношения и сотрудничество между Монголией и Францией, имеющие давнюю историю, в последние годы активизировались, и выразил уверенность, что уровень отношений выйдет на стратегическое партнерство.

Он также выразил уверенность в том, что важные проекты и программы сотрудничества, обсужденные и согласованные президентами двух стран в ходе государственного визита президента Французской Республики в Монголию в прошлом году, государственного визита президента Монголии во Французскую Республику и встречи, состоявшейся в Париже в июле этого года, будут успешно реализованы.

Посол Коринн Перера да Силва подчеркнула активное развитие сотрудничества на самом высоком уровне в истории франко-монгольских отношений и заявила, что продолжит прилагать усилия для их укрепления во всех областях.

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