Хурэлсух поприветствовал повторное открытие посольства ОАЭ в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Посол Объединенных Арабских Эмиратов вручил верительные грамоты президенту Монголии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Монголии Мухаммад Аль-Гуртаси Аль-Нуайми вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и приступил к исполнению своих обязанностей.

Президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул стремительное развитие дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами и заявил, что, по его мнению, повторное открытие посольства ОАЭ в Улан-Баторе является выражением того значения, которое страна придает отношениям между двумя странами.

В ходе визита в ОАЭ в 2023 году президент Монголии отметил, что встретился с президентом страны Его Высочеством шейхом Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и обменялся мнениями по вопросам укрепления отношений и сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что уверен, что дальнейшее сотрудничество будет обогащаться экономическим содержанием, инвестиции будут увеличиваться, а взаимовыгодное сотрудничество будет расширяться. Посол Мухаммад ан-Нуайми заявил, что приложит все усилия для расширения и развития сотрудничества во всех сферах, включая политику, экономику и торговлю.

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