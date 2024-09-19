Посол Евросоюза вручила верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Монголии Ина Марчюлёните вручила верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух Ухнаа отметил, что отношения и сотрудничество между Монголией и Европейским Союзом, основанные на демократических ценностях, таких как права человека, свобода и верховенство закона, расширяются в результате усилий обеих сторон.

В ходе встречи они обменялись мнениями о возможности эффективного сотрудничества и дальнейшего обогащения отношений в рамках общих целей, включенных в долгосрочную политику и планы развития двух сторон.

Стороны также подтвердили, что будут эффективно осуществлять сотрудничество в рамках программы «Миллиард деревьев» Монголии и «Лесного партнерства» Европейского Союза, направленного на преодоление глобальных проблем, таких как изменение климата, опустынивание и деградация почв.

Президент Хурэлсух пожелал послу Ине Марчюлёните успехов в работе и выразил полную поддержку.

Дипломатические отношения между Монголией и Европейским Союзом были установлены 1 августа 1989 года, и в этом году им исполняется 35 лет.

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