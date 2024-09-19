Посол Лаосской Народно-Демократической Республики вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Лаосской Народно-Демократической Республики в Монголии Хунгээв Сугсавад вручил верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух поздравил его с назначением на должность посла в Монголии, вручением верительных грамот и пожелал успехов в работе.

Он подчеркнул, что Монголия привержена расширению и углублению отношений и сотрудничества с Лаосом, важным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии и влиятельным членом АСЕАН.

Он выразил уверенность, что посол будет уделять особое внимание практической реализации вопросов, обсужденных в ходе взаимных государственных визитов глав государств двух стран в 2023 и 2024 годах, а также обогатить сотрудничество экономическим содержанием.

Посол Хунгээв Сугсавад заявил, что будет активно работать для развития традиционных и дружественных отношений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения