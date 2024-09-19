Корпус инженеров Армии США завершил передачу нового здания детского сада в Монголии

CentralAsia (MNG) - Хотя Аляска и Монголия разделены океаном, эти два региона имеют некоторые общие ключевые характеристики. Холодный климат, суровые горы и суровые регионы могут усложнить строительство, но сотрудники Корпуса инженеров армии США – округа Аляска являются экспертами в предоставлении высококачественной инфраструктуры в арктических условиях.

Недавно команда отпраздновала передачу нового здания детского сада в отдаленном сообществе Тосонцэнгэл. Для этого важного проекта их опыт работы на Аляске помог им найти эффективное решение для строительства, находясь в тысячах миль от дома.

Расположенный более чем в 500 милях к западу от столицы Монголии Улан-Батора, отдаленный город Тосонцэнгэл является домом для менее 15 000 человек. Страна является одной из наименее густонаселенных в мире: на территории площадью более 600 000 квадратных миль проживает всего 3,4 миллиона человек.

«Жесткая экономия в Монголии за пределами основных городских центров создает реальные трудности при поездках в районы с небольшой численностью населения», — сказал майор Эндрю Адамс, начальник Управления оборонного сотрудничества посольства США в Улан-Баторе. «Отсутствие инфраструктуры и суровый климат в Монголии могут ограничить нашу способность взаимодействовать с сообществом в более отдаленных местах».

Новое школьное здание представляет собой столь необходимую модернизацию бывшей городской школы, в которой обучалось всего 50 учеников. Современное здание может вместить до 200 учеников в возрасте от двух до пяти лет и включает в себя такие современные удобства, как полы с подогревом, окна с тройным остеклением, обширное естественное освещение и резервную солнечную энергию.

«Новый детский сад удовлетворит острую потребность в классах в регионе», — сказал Адамс. «Существующие школы не отвечают требуемому спросу в этом районе и быстро стареют, создавая острую необходимость в этом новом здании».

При строительстве новой школы команде пришлось учитывать огромные перепады и экстремальные температуры в этом районе. К счастью для них, их опыт строительства в похожих условиях на Аляске оказался полезной точкой отсчета.

«Температура в этой части света может опускаться до минус 60 градусов», — сказал Том Гилл, менеджер проектов в офисе азиатских программ округа. «Наш опыт строительства в холодных условиях на родине помог нам создать хорошо изолированную конструкцию, которая к тому же прослужит долго».

Наличие вечной мерзлоты на месте работ стало еще одной проблемой, решение которой во многом опиралось на опыт, накопленный командой на Аляске. Вечная мерзлота, определяемая как грунт, находящийся в замороженном состоянии в течение двух или более лет подряд, встречается на всей территории Аляски и влияет на строительные проекты всех типов. В случае с этим зданием подрядчик решил поднять конструкцию на сваях, что позволило воздуху циркулировать между конструкцией и землей. Это не позволяет теплу здания растопить вечную мерзлоту, стабилизируя фундамент.

«Вечная мерзлота представляет собой проблему для строительства, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь», — сказал Гилл. «Хотя это никогда не бывает легко, мы уверены в нашем решении с этим зданием».

Строительство в условиях скудности связано с уникальным набором проблем. Все, от логистики до рабочей силы, требует дополнительных соображений и решения проблем. Для этого проекта округ заключил контракт с местными проектно-строительными фирмами, что сняло некоторые из этих проблем.

«Работа с местным подрядчиком, безусловно, была преимуществом для этого проекта», — сказал он. «В данном случае это партнерство дало нам наилучшую ценность в завершении высококачественного продукта».

Создав объект всего за два года, Джилл доволен усилиями округа и его международных партнеров по реализации этого проекта для отдаленного сообщества Тосонцэнгэл.

«Это развитие так много значит для людей здесь», — сказал он. «Здание — действительно уникальная конструкция, и я горжусь тем, что являюсь частью такого значимого результата».

Корпус инженеров Армии США (United States Army Corps of Engineers (USACE)) — федеральное ведомство и военная организация США, существующая с 1775 года.

Основные задачи Корпуса инженеров Армии США:

Планирование, проектирование, строительство дамб.

Проектирование и строительство систем защиты от наводнений.

Проектирование и управление строительством военных объектов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и других оборонительных сил и федеральных ведомств.

Экологическое регулирование и восстановление экосистемы.

источник: middleasiannews.com

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