ЕЭК ООН во второй раз оценивает экологическую эффективность Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) во второй раз оценивает экологическую эффективность Монголии.

Во втором обзоре Монголии будет измерен достигнутый прогресс и рассмотрены проблемы, возникшие в областях качества воздуха, управления водными ресурсами, биоразнообразия и охраняемых территорий, защиты почв, управления отходами и химическими веществами, а также экологизации экономики.

После Марокко (2022) и Мавритании (2023) обзоры результативности экологической деятельности (ОРЭД) ЕЭК ООН продолжают выходить за рамки региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Монголия обратилась в ЕЭК ООН с просьбой провести второй обзор после первого в 2017 году.

Сегодня многопрофильная группа из 17 международных экспертов встретилась с 30 должностными лицами, представляющими различные природоохранные и отраслевые органы власти Монголии.

Г-жа Ариунтуяа Доржсурэн, генеральный директор Департамента международного сотрудничества Министерства окружающей среды и изменения климата, которая провела встречу, подчеркнула важность процесса ОРЭД для формирования и совершенствования управления окружающей средой в стране, а также для мониторинга и достижения реализации ЦУР.

Команда также встретилась с представителями международных организаций, действующих в стране, и национальных НПО. Эксперты продолжат работу в Улан-Баторе до 25 сентября 2024 года, оценивая экологическую эффективность страны и изучая события за последние семь лет.

Это пятый ОРЭД, проведенный за пределами региона ЕЭК ООН, который охватывает Северную Америку, Европу и Центральную Азию, с момента создания Программы ОРЭД. ОРЭД ЕЭК ООН предоставляют комплексный инструмент, помогающий странам выявлять ключевые экологические проблемы и разрабатывать конкретные рекомендации по улучшению экологической устойчивости во всех секторах.

Во втором обзоре Монголии будет измерен достигнутый прогресс и рассмотрены проблемы, возникшие в областях качества воздуха, управления водными ресурсами, биоразнообразия и охраняемых территорий, защиты почв, управления отходами и химическими веществами, а также экологизации экономики. Также будут изучены экологические данные, информация и системы наблюдения страны, степень выполнения международных экологических соглашений и обязательств, а также деятельность, связанная с изменением климата.

Будут рассмотрены правовые, политические и институциональные рамки страны, а также механизмы регулирования и обеспечения соответствия, касающиеся окружающей среды, а также интеграция экологических соображений в экономические секторы. Обзор также затронет вопросы, связанные с образованием для устойчивого развития, управлением земельными ресурсами и охраной здоровья.

Кроме того, в ходе этого обзора будет оценен прогресс страны в достижении соответствующих целей и показателей Целей устойчивого развития. Группа по обзору рассмотрит, как цели адаптируются к национальному контексту и как реализуется Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, выделены ли необходимые ресурсы и четки ли обязанности, какие препятствия возникли при достижении целей и какие конкретные результаты уже достигнуты.

На основе анализа прогресса, достигнутого с 2017 года, по итогам обзора будет разработан ряд рекомендаций по улучшению экологических показателей страны. Процесс обзора завершится рассмотрением рекомендаций Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН в 2025 году с целью их принятия, а также обязательством страны реализовать их в течение следующих 5–10 лет.

Страновая обзорная миссия, которая включает взаимодействие с различными заинтересованными сторонами, включая бизнес и гражданское общество, будет организована в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и изменения климата, другими ключевыми министерствами и правительственными учреждениями. Проведение второго обзора Монголии стало возможным благодаря финансовой и натуральной поддержке со стороны Финляндии, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и Программы ООН по окружающей среде. Особая благодарность страновой группе ООН в Монголии за то, что они поделились своим опытом в этой стране.

источник: middleasiannews.com

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