На юге Монголии ежегодно будут выращивать 500 тыс. саженцев деревьев 

CentralAsia (MNG) - Работы будут проводиться в рамках национальной кампании «Миллиард деревьев».
На юге Монголии открылся тепличный комплекс и лесопитомник для круглогодичного выращивания саженцев деревьев и кустарников. В тепличном комплексе, расположенном в монгольском аймаке Өмнөговь ежегодно будут выращивать 500 тыс. саженцев деревьев лесных пород в рамках нацкампании «Миллиард деревьев», говорится в официальном сообщении.
Экологи отмечают, что данный экологический проект сыграет важную роль в оказании технической помощи местным предприятиям и гражданам в борьбе с опустыниванием и за восстановление лесов.
По сообщению Агентства лесного хозяйства Монголии, в настоящее время в масштабах Монголии осуществляют свою деятельность 452 лесных питомника.
С момента реализации национальной кампании «Миллиард деревьев» по борьбе с опустыниванием, инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, на территории страны было посажено 50,6 млн деревьев и кустарников.