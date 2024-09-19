Монголия нарастила экспорт в 2024 году на 6,2%

CentralAsia (MNG) - Монголия нарастила экспорт за счет угля и медного концентрата

За первые восемь месяцев этого года Монголия торговала со 155 странами, достигнув общего внешнеторгового оборота в 18,1 млрд долларов США. По данным Национального статистического управления, экспорт достиг 10,6 млрд долларов США, импорт составил 7,5 млрд долларов США, а торговый баланс зафиксировал положительное сальдо в размере 3,1 млрд долларов США.

Указывается, что экспорт увеличился на $620 млн или 6,2%, импорт увеличился на $1,6 млрд или 26,2%.

Поясняется, что увеличение экспорта на $620 млн к августу 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло в основном за счет угля ($372,5 млн), медного концентрата и необработанного или полуобработанного золота.

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