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Токаев подписал закон о создании индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской границе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительством Казахстана и Кабинетом министров Кыргызстана о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса. Об этом сообщает Акорда.

Комплекс будет расположен в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Общая площадь составит 760 га.

Планировалось, что на базе индустриального торгово-логистического комплекса будут производить молочную продукцию и консервированную фасоль, перерабатывать фрукты и ягоды, перерабатывать и готовить к продаже мясо. А также производить пара-фармацевтические препараты и бады в виде капсул из сублимированного кобыльего молока, изготавливать одежду и так далее.

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