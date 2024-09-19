Токаев подписал закон о создании индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской границе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между правительством Казахстана и Кабинетом министров Кыргызстана о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса. Об этом сообщает Акорда.

Комплекс будет расположен в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Общая площадь составит 760 га.

Планировалось, что на базе индустриального торгово-логистического комплекса будут производить молочную продукцию и консервированную фасоль, перерабатывать фрукты и ягоды, перерабатывать и готовить к продаже мясо. А также производить пара-фармацевтические препараты и бады в виде капсул из сублимированного кобыльего молока, изготавливать одежду и так далее.

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