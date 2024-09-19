В Ливане второй день массово взрываются устройства связи, погибли 20 человек. «Хезболла» пообещала дать ответ

CentralAsia (CA) - В Ливане второй день подряд массово взрываются устройства связи. В среду, 18 сентября, в стране стали взрываться переносные рации и другие устройства. Как сообщает Reuters, взрывы произошли в Бейруте, а также в южной части Ливана.

По данным Reuters, «Хезболла» закупила рации пять месяцев назад — примерно тогда же, когда и взорвавшиеся накануне пейджеры. Рации были произведены в Японии. Также взрывались телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев и другие устройства на литий-ионных аккумуляторах.

Минздрав Ливана сообщает о 20 погибших и более 450 раненых. Один из взрывов произошел рядом с траурной процессией на похоронах людей, погибших при взрывах пейджеров накануне.

После взрывов власти Алжира от имени всех арабских государств потребовали созыва заседания Совета безопасности ООН. Оно состоится в пятницу, 20 сентября.

Глава исполнительного комитета «Хезболлы» Хашем Сафиеддин возложил ответственность за произошедшее на Израиль и пообещал, что будет «кровавая месть». Он также анонсировал на четверг, 19 сентября, выступление лидера «Хезболла» Хассана Насраллы, в котором тот расскажет о подробностях готовящегося ответа.

Напрямую власти Израиля не комментировали взрывы. Однако министр обороны страны Йоав Галант заявил о начале «новой фазы войны» и объявил о переброске «центра тяжести военных усилий» на северное направление, то есть к границе с Ливаном. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви предупредил, что у Израиля есть «намного больше возможностей» для борьбы с «Хезболлой».

Reuters со ссылкой на источник пишет, что в разработке операции участвовало «Подразделение 8200» — секретное подразделение, входящее в управление военной разведки ЦАХАЛ. По данным агентства, подготовка велась более года. Источники издания Axios сообщили, что целью взрывов было «усиление паранойи и страха» в «Хезболле» в попытке заставить руководство группировки отмежеваться от ХАМАС и заключить отдельное соглашение о прекращении боевых действий с Израилем независимо от ситуации в секторе Газа.

Ранее, 17 сентября по всей территории Ливана начали взрываться пейджеры. Погибли 12 человек, более 4 тыс. пострадали. Правительство Ливана возложило ответственность на Израиль. Reuters писало, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5 тыс. устройств, которые закупило ливанское движение «Хезболла». 18 сентября на территории страны начали взрываться другие устройства — ноутбуки, рации, портативные радиостанции.