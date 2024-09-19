Стрельба в офисе Wildberries в Москве: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям после стрельбы в офисе Wildberries в Москве. От полученных ранений погибли два охранника компании. Пострадали семеро, включая двух сотрудников полиции, они госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба СКР, дело возбуждено по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105), незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317), самоуправстве (ч. 2 ст. 330). Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Стрельба произошла 18 сентября в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». Основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук попытался проникнуть в офис, не имея на это право, а также привел вооруженных людей, которые открыли стрельбу. Бакальчук говорил, что приехал в офис на переговоры с руководством. По его словам, в офисе на него совершили покушение. Супруги, находящиеся в процессе развода, призвали к расследованию инцидента.