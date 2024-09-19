В России нелегальные мигранты не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами

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- 10:29, 19 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил в интервью «Коммерсанту», что в настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно.
По словам Горового, «после внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы».
Среди основных задач в рамках реализации этого проекта замминистра назвал «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги».
Одновременно замглавы МВД надеется на помощь со стороны Минцифры России и «компетенцию технических служб» органов внутренних дел.