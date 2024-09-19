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В России нелегальные мигранты не смогут жениться, пользоваться банками и госуслугами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил в интервью «Коммерсанту», что в настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно.

По словам Горового, «после внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы».

Среди основных задач в рамках реализации этого проекта замминистра назвал «межведомственное электронное взаимодействие с организациями, предоставляющими вышеназванные услуги».

Одновременно замглавы МВД надеется на помощь со стороны Минцифры России и «компетенцию технических служб» органов внутренних дел.

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