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В Казахстане пройдут учения ОДКБ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  С 26 сентября по 7 октября на базе учебного полигона «Берег» в Алматинской области Казахстана пройдут командно-штабного учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», сообщило Минобороны РК.

«В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. По территории Алматинской и Жетысуской областей передвижение военнослужащих будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом», - проинформировали в Минобороны.

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