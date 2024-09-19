Бишимбаев может освободиться раньше срока: Почему брат Нукеновой подал ещё один иск, объяснила адвокат

CentralAsia (KZ) - Суд Астаны приступил к рассмотрению иска против осуждённого экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Брат убитой Салтанат Нукеновой намерен взыскать с него моральную компенсацию, сообщает Orda.kz.

Адвокат по уголовным делам Жанна Уразбахова рассказала, почему после вынесения приговора потерпевшей стороне необходимо взыскивать моральную компенсацию. Юрист утверждает, что если не подать иск, осуждённый может досрочно выйти на свободу.

То есть по закону (в соответствии со статьёй 72 Уголовного кодекса) после фактического отбытия части положенного срока можно освободиться условно-досрочно, но только при возмещении ущерба.

«Если ущерб не заявлять, то потерпевшая сторона никогда не узнает о том, что человек, отнявший жизнь у вашего родного, снова окажется на свободе. Когда я как адвокат говорю жертвам преступлений о важности заявления суммы морального и материального ущерба, 90% из них сначала отказываются, говорят, что им не нужны деньги. Дело не в деньгах, а в возможности лишить преступника шанса выйти на свободу преждевременно. Чем выше заявленная сумма, тем меньше шансов у преступника», - пояснила адвокат.

Жанна Уразбахова привела в пример случай, когда в Туркестанской области вынесли приговор педофилу-рецидивисту, который убил пятилетнюю девочку в собственном дворе, а потом хладнокровно участвовал в её поисках. Тогда суд обязал его выплатить семье погибшего ребёнка 100 миллионов тенге.

«Практика взыскания судебных расходов и требование об оплате моральной компенсации не новы в мировой и казахстанской судебной практике. К сожалению, наказание рублём для некоторых индивидов — более жёсткое, нежели лишение свободы», - написала адвокат в соцсетях.

Айтбек Амангельды подал новый иск против осуждённого за убийство Куандыка Бишимбаева с целью взыскать с него моральный и материальный ущерб за гибель своей сестры, Салтанат Нукеновой.

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