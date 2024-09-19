В Узбекистане при аварии на месторождении газа погибли четыре человека

CentralAsia (UZ) - При аварии, произошедшей 17 сентября на месторождении газа «Мустакиллик-25» («25 лет Независимости») в Сурхандарьинской области Узбекистана, погибли четыре человека. Эти данные «Газете.Uz» подтвердил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

По его словам, погибшие были сотрудниками подрядной организации, проводившей работы на месторождении. Их личности установлены. За медицинской помощью обратились несколько пострадавших, один из них был госпитализирован.

Асадов сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев в курсе ситуации на месторождении «Мустакиллик-25», он дал соответствующие поручения. На место аварии отправились руководители соответствующих министерств и организаций, к ликвидации последствий привлечены зарубежные специалисты.

На брифинге 18 сентября замминистра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Жусипбек Казбеков и представитель Генеральной прокуратуры Уктам Утаев сообщили о двух жертвах произошедшей утечки сероводорода на «Мустакиллик-25».

Первая утечка сероводорода на месторождении «Мустакиллик-25» произошла днем 1 сентября при работах на скважине №604. Причиной стало нарушение технологического процесса. Граждан, проживающих вблизи шахты, эвакуировали в безопасную зону. На скважине установили дополнительный блок противовыбросового оборудования, обвязали ее устье. Сообщалось, что скважина загерметизирована и заглушена.

Проект по добыче газа на месторождении «25 лет Независимости» реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции, подписанным 5 апреля 2017 года между Узбекистаном и консорциумом инвесторов. Акционерами являются Altmax Holding (Кипр), «Узбекнефтегаз» и Gas Project Development Central Asia (Россия). В качестве оператора действует компания Surhan Gas Chemical Operating Company.

Объект расположен в 20 км от города Байсун и является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов составляет более 150 млрд кубометров сырого газа.