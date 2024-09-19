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Японская компания проверит данные о взрывах ее радиостанций в Ливане
Продолжение: В Ливане второй день массово взрываются устройства связи, погибли 20 человек. «Хезболла» пообещала дать ответПредыстория: В Ливане после взрывов пейджеров пострадали 4 тыс. человек, 11 погибли. «Хезболла» обвинила Израиль

CentralAsia (CA) -  Японская корпорация Icom, специализирующаяся на производстве радиооборудования, начала проверку после появления сообщений, что во время второй волны взрывов в Ливане взрывались в том числе ее рации. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Ранее сегодня в мировых СМИ появились сообщения, что в Ливане взорвались устройства двусторонней радиосвязи с логотипом Icom. В настоящее время мы расследуем факты, связанные с этим вопросом», — сказано в сообщении.

О том, что среди устройств, которые взорвались в Ливане накануне, были в том числе радиоприемники Icom, в частности, писала The Jerusalem Post.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Погибли 12 человек, около 4 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам «Хезболлы». Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.

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