Японская компания проверит данные о взрывах ее радиостанций в Ливане

CentralAsia (CA) - Японская корпорация Icom, специализирующаяся на производстве радиооборудования, начала проверку после появления сообщений, что во время второй волны взрывов в Ливане взрывались в том числе ее рации. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Ранее сегодня в мировых СМИ появились сообщения, что в Ливане взорвались устройства двусторонней радиосвязи с логотипом Icom. В настоящее время мы расследуем факты, связанные с этим вопросом», — сказано в сообщении.

О том, что среди устройств, которые взорвались в Ливане накануне, были в том числе радиоприемники Icom, в частности, писала The Jerusalem Post.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Погибли 12 человек, около 4 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам «Хезболлы». Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.