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В аэропортах Москвы и на российско-казахской границе введут новые правила въезда для иностранцев
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.

«Это пока эксперимент,— подчеркнул Горовой.— После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы».

Москва выбрана для эксперимента как «традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел». Одновременно аналогичная система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

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