В аэропортах Москвы и на российско-казахской границе введут новые правила въезда для иностранцев

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- 12:36, 19 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.
«Это пока эксперимент,— подчеркнул Горовой.— После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы».
Москва выбрана для эксперимента как «традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел». Одновременно аналогичная система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.