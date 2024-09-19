Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть палестинские территории. Как проголосовали страны Центральной Азии?

CentralAsia (CA) - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю в течение года покинуть оккупированные палестинские территории.

За документ проголосовали 124 страны, в том числе Россия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 государств, включая США, Израиль, Венгрию и Чехию еще 43 страны воздержались. Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан вошли в число 124 государств, поддержавших резолюцию.

Израиль отверг резолюцию. Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон назвал голосование «позорным решением, поддерживающим дипломатический терроризм Палестинской автономии».

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.

В июле Международный суд ООН назвал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. Тель-Авив нарушает право палестинцев на самоопределение. Продолжение такой политики влечет за собой международную ответственность, подчеркнули судьи.