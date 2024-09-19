В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек

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CentralAsia (KZ) - По делу о вовлечении в сексуальное рабство несовершеннолетней в Кызылорде (адмцентр Кызылординской области, на юге Казахстана) арестованы 11 человек, сообщил заместитель главы МВД республики Игорь Лепеха.

«Там установлено 13 фигурантов, и 11 из них арестованы, двое - под домашним арестом. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей», - сказал Лепеха в четверг журналистам.

Он уточнил, что среди 13 фигурантов - те, кто непосредственно вовлекал несовершеннолетнюю в занятие проституцией, а также, кто организовал этот процесс. «Занимается этим вопросом следствие. Всех будут проверять. Клиентов в том числе», - добавил он.

В начале августа в Кызылординской области полиция начала расследование после сообщений о том, что 16-летняя школьница попала в сексуальное рабство.

По данным фонда «НеМолчи.kz», к инциденту причастны одноклассники пострадавшей, которые вместе со своими родственниками длительное время накачивали девочку наркотиками и заставляли ее заниматься проституцией, угрожая расправиться с ее семьей, а также подвергая ее издевательствам и избиениям.

Родители девочки сообщили, что дочь стала пропадать из дома, они подавали заявление в полицию на ее розыск, однако полицейские стали угрожать, что лишат их родительских прав, отметили в фонде. Запуганные полицейскими родители занялись поиском дочери самостоятельно, и один из молодых людей рассказал им, что происходит с их дочерью.

После огласки инцидента аким области Нурлыбек Налибаев распорядился уволить директора, классного руководителя и других сотрудников школы, где училась девочка.

Аким отметил, что это преступные действия продолжались почти полгода. При этом управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции не знало о проблеме так же, как и педагоги девочки.

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