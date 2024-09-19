Стрельба в офисе Wildberries в Москве: Мужа основательницы маркетплейса задержали и обвинили в убийстве, - СМИ

Владислав Бакальчук

CentralAsia (CA) - Владислава Бакальчука, мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, задержали силовики, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету России, и источник, близкий к правоохранительным органам.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения. В каком качестве задержан Бакальчук, неизвестно.

По данным газеты «Известия», которая ссылается на источник, Бакальчуку предъявили обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries в Москве, в результате которой погибли два охранника. Forbes со ссылкой на адвокатов Владислава Бакальчука уточняет, что ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве. Он задержан на 48 часов.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил дело по пяти статьям, включая убийство (105 УК), незаконное хранение оружия (222 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК).

Днем 18 сентября компания Wildberries сообщила, что муж основательницы Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался «незаконно проникнуть» в офис маркетплейса в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. У здания началась стрельба, в результате которой погибли двое сотрудников охраны. Владислав Бакальчук утверждал, что пришел на деловую встречу и «его люди» не были вооружены, но их сопровождала охрана из МВД. В пресс-службе компании Wildberries настаивают, что стрельбу открыли именно сопровождавшие Владислава Бакальчука.

Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз») выступил против и пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию отвергла и подала на развод.