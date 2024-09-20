Через 10 лет кредитный рейтинг Монголии был повышен до «B+стабильный»

CentralAsia (MNG) - Международное агентство Fitch спустя 10 лет повысило кредитный рейтинг Монголии до «B+ стабильный».

Данное решение Fitch указывает на то, что наша экономика приближается к уровню, которого она достигла в 2012 году. Это создаст положительные стартовые условия для реализации 14 мегапроектов, заявленных правительством.

Также позитивное влияние на восстановление монгольской экономики окажет продолжающийся рост экономики Китая, на долю которого приходится почти 92% монгольского экспорта.

Кредитный рейтинг страны ‒ это показатель платежеспособности правительства или государства по долгам, а также вероятности дефолта и подверженности внутренним и внешним рискам. Международные рейтинговые агентства вычисляют его на основе многих факторов.

источник: middleasiannews.com

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