Власти хотят объединить в одну систему все камеры видеонаблюдения Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр юстицы предложил создать единую централизованную платформу (центру) для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения Монголии. Об этом сообщил министр юстиции и внутренних дел Алтангэрэл Оюунсайхан после заседания правительства.

«Утверждено постановление правительства о некоторых мерах по предупреждению преступности и правонарушений. С 2010 года в Улан-Баторе было установлено 5188 камер и в аймаках – 5924 камеры. Сегодня правительство приняло решение создать единый центр управления телекамерами в Улан-Баторе и единый подцентр управления телекамерами в аймаках и районах. Таким образом, все камеры в Монголии будут подключены к одной системе через единые центры. Около 8 миллиардов тугриков будет потрачено в городе Улан-Баторе и 20 миллиардов тугриков в местных районах на систему камер наблюдения», — сказал он.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения