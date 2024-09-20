Монголия поднялась на 28 позиций в индексе развития электронного правительства

CentralAsia (MNG) - Монголия значительно улучшил свои позиции в рейтинге развития электронного правительства ООН, заняв 46 место из 193.

Монголия поднялась на 28 строчки вверх и заняла 46-е место из 193 в глобальном рейтинге UN Global E-Government Development Index, а также второе место после Казахстана среди развивающихся стран, не имеющих доступа к морю. За нас следуют Армения и Узбекистан. В 2022 году Монголия заняла 74-е место из 193 стран мира в Индексе развития электронного правительства, улучшив на 18 позиций по сравнению с 92-м местом в 2020 году.

Согласно данным отчета E-Government Survey 2024, в первую тройку лидеров по развитию электронного правительства вошли Дания, Эстония и Сингапур, которые расположились на 1, 2 и 3 позициях соответственно. Монголия опередила в рейтинге такие страны, как Канада (47-е место) и Армения (48-е место).

Существует рейтинг стран по уровню развития электронного правительства ООН («The United Nations E-Government Survey: E-Government for the People»), который оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в 193 странах в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг. Исследование содержит данные об уровне развития электронного правительства в различных странах, а также системную оценку тенденций в использовании ИКТ государственными структурами. ООН публикует исследования и сопровождающий их рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства (E-Government Development Index) раз в 2 года.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения