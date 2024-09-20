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Президент Монголии посетит Туркменистан

CentralAsia (MNG) -  Туркменистан готовится к государственному визиту президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа этой осенью, сообщает MiddleAsianNews.

Этот вопрос был выявлен по итогам встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Монголии Баярхуу Доржем.

Стороны также обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества двух стран, уделив особое внимание развитию политических и экономических связей.

Ранее вопросы подготовки к первому государственному визиту в Туркменистан президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа обсудили по телефону в конце июля этого года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх.

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