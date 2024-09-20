Монголия начала выдавать визы всех категорий в электронном виде

CentralAsia (MNG) - Монголия начала выдавать визы всех категорий в электронном виде. Об этом в четверг сообщило Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии.

«В соответствии с целью монгольского правительства упростить выдачу виз и улучшить качество обслуживания иностранцев, прибывающих в Монголию в официальных и личных целях, монгольские визы всех 54 категорий... теперь стали доступными в электронном виде», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени опирается на добычу полезных ископаемых и экспорт минеральных ресурсов. Развитие туризма считается одним из главных направлений для диверсификации национальной экономики.

Правительство страны объявило 2024 и 2025 годы Годами посещения Монголии.

По сообщению Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи, в рамках реализации политики по поддержке туристического сектора под официальным девизом «Go Mongolia» поставлена цель привлечь 1 млн иностранных туристов в ближайшие два года.

С 1 октября 2021 года в Монголии был запущен механизм выдачи электронных виз. С тех пор услугами получения электронной визы воспользовались в общей сложности 110 тыс. иностранных граждан.

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