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Монголия импортировала из Китая 2057 легковых автомобилей

CentralAsia (MNG) -  За первые восемь месяцев 2024 года Монголия импортировала из Китая 2057 легковых автомобилей, что в два раза больше, чем за соответствующий период 2023 года. Об этом сообщило ИА Gogo

По мнению специалистов, увеличение импорта легковых автомобилей китайского производства в Монголию вызвано ростом интереса монгольских автолюбителей к китайским автомобилям, а также связано с их комфортом, надежностью и приемлемой ценой.

Улан-Батор с 1,7-миллионным населением является политическим, экономическим, научным и образовательным центром Монголии. На его долю приходится около 65% ВВП страны.

Как заявил мэр столицы Нямбаатар Хишгээ, на сегодняшний день в дорожном движении Улан-Батора в общей сложности принимают участие 720 тыс. транспортных средств. «Ожидается, что этот показатель может расти в среднем на 50 тыс. транспортных средств в год», – подчеркнул он.

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