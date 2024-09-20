Монголо-японская учебная больница получает медицинское диагностическое оборудование

CentralAsia (MNG) - В рамках грантовой помощи Японии Монголо-японская учебная больница при Монгольском национальном университете медицинских наук (МНУМН) получила современное медицинское оборудование.

В частности, в рамках Программы экономического и социального развития, реализуемой в рамках Соглашения между правительствами Монголии и Японии, Монголо-японской учебной больнице были переданы медицинские приборы, в том числе вездеходный автомобиль скорой помощи, наркозный аппарат, совместимый с МРТ, и 3D-оборудование для торакальной хирургии.

Таким образом, новое оборудование расширит возможности больницы по предоставлению передовых медицинских услуг своим пациентам и позволит студентам МНУМН проходить обучение с использованием высокотехнологичного оборудования, что улучшит как учебную среду, так и качество обучения.

Монголо-японская учебная больница внедряет в Монголии признанные на международном уровне новые технологии и стандарты, что позволяет ей и дальше развивать диагностические, лечебные и медицинские услуги.

Напомним, 16 июня 2019 года состоялась церемония открытия монголо-японской учебной больницы Национального университета медицинских наук Монголии, построенной при безвозмездной помощи правительства Японии в столичном районе Баянзурх.

источник: middleasiannews.com

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