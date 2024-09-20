Монголия принимает срочные меры по увеличению преподавательского состава

CentralAsia (MNG) - Министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн 18 сентября 2024 года представил членам Кабинета министров вопросы, касающиеся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, включая нехватку учителей.
Для увеличения численности преподавательского состава Министерство образования запланировало и начало поэтапно реализовывать следующие меры:
- Привлечение учителей, имеющих педагогическую квалификацию, но в настоящее время не работающих в этой области;
- Повторный прием на работу вышедших на пенсию учителей для работы в ограниченное время;
- Привлечение выпускников естественных наук или студентов 3-го и 4-го года обучения в университете к преподавательской деятельности;
- Перераспределение учителей, чьи часы преподавания не соответствуют 19-часовой еженедельной норме, для преподавания аналогичных предметов;
- Привлечение студентов выпускных курсов для работы в качестве учителей-стажеров;
- Расширение использования онлайн-образования, особенно по предметам, сталкивающимся с нехваткой учителей.
Министр образования отметил, что с этого учебного года уже реализуются меры по повторному найму учителей, вышедших на пенсию, и привлечению учащихся выпускных классов в качестве учителей-стажеров.
Согласно исследованию, проведенному в августе 2024 года, по всей стране не хватает 508 учителей дошкольного образования и 443 помощников учителей.
В общеобразовательных школах требуется 4292 учителя, особенно в начальном образовании и по таким предметам, как химия, физика, биология, английский язык и математика.