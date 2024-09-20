Монголия принимает срочные меры по увеличению преподавательского состава

министр Наранбаяр Пурэвсурэн // ubn.mn

CentralAsia (MNG) - Министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн 18 сентября 2024 года представил членам Кабинета министров вопросы, касающиеся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, включая нехватку учителей.

Для увеличения численности преподавательского состава Министерство образования запланировало и начало поэтапно реализовывать следующие меры:

Привлечение учителей, имеющих педагогическую квалификацию, но в настоящее время не работающих в этой области;

Повторный прием на работу вышедших на пенсию учителей для работы в ограниченное время;

Привлечение выпускников естественных наук или студентов 3-го и 4-го года обучения в университете к преподавательской деятельности;

Перераспределение учителей, чьи часы преподавания не соответствуют 19-часовой еженедельной норме, для преподавания аналогичных предметов;

Привлечение студентов выпускных курсов для работы в качестве учителей-стажеров;

Расширение использования онлайн-образования, особенно по предметам, сталкивающимся с нехваткой учителей.

Министр образования отметил, что с этого учебного года уже реализуются меры по повторному найму учителей, вышедших на пенсию, и привлечению учащихся выпускных классов в качестве учителей-стажеров.

Согласно исследованию, проведенному в августе 2024 года, по всей стране не хватает 508 учителей дошкольного образования и 443 помощников учителей.

В общеобразовательных школах требуется 4292 учителя, особенно в начальном образовании и по таким предметам, как химия, физика, биология, английский язык и математика.

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