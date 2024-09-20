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Число погибших во время второй серии взрывов в Ливане увеличилось до 25

CentralAsia (CA) -  Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что количество погибших во время взрывов электроники в стране 18 сентября увеличилось до 25. Ранее власти страны сообщали о 20 жертвах.

Заявление главы Минздрава Ливана передает «Аль-Джазира». Фирас Абъяд добавил, что число пострадавших во время второй волны взрывов увеличилось до 708. Всего в результате взрывов электроники 17 и 18 сентября погибли 37 человек.

Ливан возложил ответственность за взрывы на Израиль. Газета The New York Times писала, что израильская разведка создала несколько подставных компаний для производства пейджеров со взрывчаткой. Одна из них — венгерская BAC Consulting. Она отрицает свою причастность к взрывам.

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