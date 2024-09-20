Лидер «Хезболлы» заявил, что Израиль взрывами в Ливане нарушил все «красные линии»

Хасан Насралла

CentralAsia (CA) - Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла выступил с первым обращением после того, как в Ливане два дня подряд взрывались устройства связи. Он обвинил Израиль в серии взрывов и нарушении «всех конвенций, законов и красных линий», передает «Аль-Джазира».

Насралла назвал атаку «возможно, беспрецедентной», отметив, что движение «перенесло сильный и жестокий удар». «Это терроризм в чистом виде <…> Это военные преступления или, по крайней мере, объявление войны», — заявил лидер «Хезболлы».

По его утверждению, устройства взорвались в мирных районах, в том числе в больницах.

Насралла заявил, что целью израильской атаки было заставить группировку прекратить обстреливать Израиль. Он отметил, что этого не произойдет. Лидер «Хезболлы» пообещал «возмездие» Израилю, но отказался обсуждать его детали: «Я не буду говорить ни о времени, ни о форме, ни о месте».

Насралла сказал, что «Хезболла» продолжит поддерживать палестинцев в Газе «независимо от последствий, жертв и сценариев развития событий».

Пока Насралла выступал, Израиль нанес новые удары по целям на юге Ливана. Армия обороны Израиля, комментируя эти действия, заявила, что намерена «уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру» ливанского движения.

Позже Армия Израиля заявила, что в течение двух часов нанесли удары по сотне пусковых установок ракет в Ливане. Эти установки якобы предназначались для стрельбы по израильской территории.

По данным ведомства, также удары были нанесены по «дополнительным объектам террористической инфраструктуры». Израильские военные пообещали продолжить «работу по разрушению инфраструктуры и возможностей» «Хезболлы».

17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов — сдетонировали устройства, включая пейджеры и переносные рации. В результате погибли 37 человек, еще около трех тысяч получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших множество членов «Хезболлы».

Официально Израиль не брал на себя ответственность за взрывы в Ливане. Однако министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны.