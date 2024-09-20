В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Накануне парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

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- 10:56, 20 сентября 2024
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- Обновлено: 11:06, 20 сентября 2024
CentralAsia (CA) - В Тбилиси 18 сентября в своем доме была убита трансгендерная модель Кесария Абрамидзе, сообщает телеканал «Рустави 2».
На следующий день, 19 сентября, полиция Грузии отчиталась о задержании подозреваемого. Это мужчина 1998 года рождения, ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
По версии полиции, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил Абрамидзе ножом. Ему грозит пожизненное заключение.
Абрамидзе родилась 18 августа 1987 года. В 2014 году заявила, что сделала операцию по смене пола.
Абрамидзе — одна из наиболее известных в Грузии трансгендерных моделей. В 2018 году она представляла страну на конкурсе красоты Miss Trans Star International.
Парламент Грузии 17 сентября принял закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и трансгендерный переход. Помимо этого, запрещено распространение информации, направленной на «популяризацию ЛГБТ».