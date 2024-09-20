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Иордания стала первой страной в мире, победившей проказу, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения заявила, что Иордания стала первой страной в мире, победившей проказу.

На протяжении более 20 лет в Иордании не было зарегистрировано ни одного местного случая проказы, что свидетельствует об эффективных стратегиях общественного здравоохранения по ликвидации этого заболевания.

По поручению ВОЗ независимая группа провела оценку и рекомендовала всемирной организации признать, что проказа в Иордании была ликвидирована.

«Будучи первой страной, достигшей этой цели в мире, Иордания служит источником вдохновения для других стран, побуждая их активизировать свои усилия и преодолеть препятствия для достижения этого замечательного подвига», - заявил директор ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

Тем не менее ВОЗ подчеркивает важность поддержания надежных систем эпиднадзора для выявления и лечения будущих потенциальных случаев заболевания, включая случаи, привезенные из-за рубежа.

Проказа, также известная как болезнь Хансена, является хроническим инфекционным заболеванием. В первую очередь поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаза. При отсутствии лечения может вызвать необратимое повреждение кожи, нервов, конечностей и глаз. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить инвалидность.

Сейчас проказа еще встречается в более чем 120 странах. Ежегодно регистрируется более 200 тыс. новых случаев.

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