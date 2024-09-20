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Шоу Comedy Club закрывается спустя 19 лет в эфире

CentralAsia (CA) -  Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила, что 20 сентября выйдет последний выпуск шоу Comedy Club. Закрытие программы подтвердил «Газпром-медиа холдинг», которому принадлежит телеканал.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается»,— приводит слова ведущего и креативного продюсера программы Гарика Харламова пресс-служба холдинга. Отметим, что в июле он говорил РБК о планах «полностью перезагрузить» Comedy Club.

Comedy Club выходил на телеканале ТНТ на протяжении 19 лет. За это время было выпущено 20 телевизионных сезонов и более 800 выпусков. Шоу получило две премии ТЭФИ. Пресс-служба ТНТ в своем сообщении уточнила, что уже приняла решение о том, какая именно программа будет выходить вместо Comedy Club, но не указала ее названия.

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