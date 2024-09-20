В Турции успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся головами

CentralAsia (CA) - В Турции успешно разделили годовалых сестер из Пакистана, у которых от рождения были сросшиеся головы. Об этом сообщает Sky News.

Девочек оперировала группа британских медиков под руководством хирурга Нур уль Овасе Джилани. Во время хирургических вмешательств они использовали смешанную реальность, а перед этим тренировались на 3D-моделях. Джилани отметил, что разработанная технология позволяет проводить рутинные операции безопаснее и эффективнее.

За три месяца медики провели две операции. В ходе последнего этапа, длившегося 14 часов, Джилани с другими врачами окончательно разъединил кровеносные сосуды и мозговую ткань сиамских близнецов.

«[Сестры] прекрасно восстанавливаются. Через несколько недель они смогут вернуться в Пакистан», — отметил Джилани.

По данным Gemini, на 60 тысяч родов рождается одна пара сиамских близнецов и только 5% из них – дети-краниопаги, то есть сросшиеся головами.

Продолжительность жизни детей, которых не разделяют, очень низкая. Около 40 процентов краниопагов рождаются мертвыми или умирают во время родов.