В России находятся около 4 млн граждан стран Центральной Азии, из них 262 тыс. кыргызстанцев

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CentralAsia (CA) - По данным на 1 сентября 2024 года, в России находятся 3,985 млн граждан стран Центральной Азии. Это следует из инфографики МВД РФ, опубликованной изданием «Коммерсантъ».

По количеству пребывающих в России иностранцев лидирует Узбекистан (свыше 1,792 млн человек), на втором месте – Таджикистан (более 1,231 млн), за ним следуют Казахстан (606,9 тысячи), Кыргызстан (262,8 тысячи) и Туркменистан (92 тысячи).

«В настоящее время в нашей стране находятся 6 млн 174 тыс. человек с иностранным гражданством. В первую десятку государств по численности их граждан, находящихся в России, входят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Я называю в порядке убывания, а суммарно на них приходится 5,5 млн человек», — сообщил в интервью «Коммерсанту» курирующий в МВД миграционную политику первый замминистра генерал-полковник полиции Александр Горовой.

В 2023 году, по словам омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, в Россию въехало 9 973 338 граждан стран-участниц СНГ, из них на миграционный учет встали 8 507 906 человек.

Горовой подчеркнул, что число находящихся в стране иностранцев рассчитано на основе данных, которые ежедневно поступают в МВД из Пограничной службы ФСБ России.

«Мы круглосуточно аккумулируем, обрабатываем и используем в практической деятельности сведения о выездах и въездах иностранных граждан в целях контроля соблюдения ими сроков пребывания. В это число входят все категории иностранцев, независимо от цели и длительности проживания в нашей стране, в том числе те, кто находится здесь нелегально», — пояснил Горовой.

Замминистра добавил, что к нелегалам в основном относятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана. Их в общей сложности около 739 тысяч человек, или порядка 9%.

«На протяжении последних четырех-пяти лет эта цифра составляла более 30% — именно столько находилось в нашей стране нелегалов до 2022 года. Это снижение является неплохим, по моему мнению, результатом нашей совместной серьезной работы с органами власти всех уровней», — отметил Горовой.

С начала 2024 года в Россию въехали почти 7,5 млн, а выехали 6,8 млн иностранных граждан.

«Некоторые из них приезжают и уезжают по нескольку раз в году, поэтому число въездов и выездов иностранцев составляет свыше 15,5 млн в каждом направлении. Мы оцениваем такую активность международной миграции как допандемийную. То есть она вышла на уровень 2019 года, до ограничений на трансграничные поездки и дальнейших внешнеполитических событий в виде незаконных санкций со стороны Запада, заблокировавших прямые пассажироперевозки между Россией и недружественными государствами», — пояснил замглавы МВД.

Отвечая на вопрос о данных по преступности среди иностранцев, Горовой сообщил, что с января по август текущего года 20 296 иностранных граждан совершили 26 422 из 625 767 преступлений, которые были раскрыты. То есть, доля иностранцев среди совершивших преступления, которые удалось раскрыть, составила 4,2%.

«В целом массив совершенных ими преступлений снизился на 5% [к аналогичному периоду 2023 года], в том числе тяжких и особо тяжких категорий», — подчеркнул Горовой.

По его словам, с 2015 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (ЛБГ), сократилось почти на 20%.

Что касается административных правонарушений, совершенных иностранцами и ЛБГ, то за первое полугодие текущего года полицией задокументировано около 1,7 млн таких случаев, что на 44,6% больше прошлогоднего показателя.

«Нами активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства. В отношении этой категории лиц полицией принята 161 тысяча решений о неразрешении въезда в Россию, что на 55 тысяч больше, чем за восемь месяцев 2023 года», — отметил замминистра.

Кроме того в первом полугодии 2024 года было принято почти 100 тысяч решений об удалении иностранных граждан с территории России, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Главном управлении по вопросам миграции МВД подчеркнули, что приводимые ведомством данные «получены с использованием программно-технических средств. Соответственно, все публикуемые МВД России статистические сведения о миграционной ситуации носят объективный характер».

На вопрос, поддерживает ли МВД предложения об отмене безвизового режима с постсоветскими странами, Горовой ответил отрицательно.

«С полицейской точки зрения отмена безвизового въезда — наиболее оптимальный вариант для обеспечения внутренней безопасности страны. Но я реально оцениваю ситуацию в это непростое для нашей страны время как с экономической и демографической сторон, так и с точки зрения дружеских отношений с государствами, с которыми мы имеем безвизовый въезд.

Не хочу уподобляться квазиполитикам и иным деятелям, которые в угоду электоральным интересам именно сейчас поднимают идею отмены «безвиза». Наверняка буду подвергнут критике, но исхожу исключительно из государственных интересов. В настоящее время в России исторически самый низкий показатель безработицы, практически все отрасли экономики испытывают дефицит трудовых ресурсов», — констатировал замглавы МВД России.