Мирзиёеву презентовали инициативы по озеленению городов и борьбе с пыльными бурями

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами, направленными на охрану окружающей среды. В частности, главе государства презентовали Национальную программу по борьбе с пыльными бурями и идеи по восстановлению зеленых поясов в городах, передает его пресс-служба.

В стране разработана Нацпрограмма по борьбе с пыльными бурями и смягчению их последствий на 2024-2030 годы. Документ предусматривает поэтапный полный запрет на использование автомобильного топлива ниже экологического стандарта «Евро-4». В этой связи будет проведена модернизация Бухарского и Ферганского нефтеперерабатывающих заводов, которые переведут на выпуск качественного горючего, соответствующего современным требованиям.

Особое внимание чиновники уделили улучшению качества воздуха в Ташкенте.

Решено в ближайшие пять лет в столице и прилегающих к мегаполису районах создать зеленые пояса и парки на площади 441 гектар.

Кроме того, планируется утвердить новые требования для застройщиков. Так, при проектировании зданий высотой свыше 12 метров или общей площадью более 500 квадратных метров должно озеленяться не менее 25% прилегающей к ним территории. Промышленные предприятия, оказывающие негативное влияние на атмосферу, также обяжут создавать зеленые пояса. За несоблюдение данных требований на стройплощадках введут административную ответственность. Вместе с тем предлагается ужесточить штрафы за вырубку и умышленную сушку деревьев, незаконную добычу песка и гравия в руслах рек, выброс отходов в неустановленных местах.

Для упорядочения работы в сфере санитарной очистке поступила инициатива организовать Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики. А для предприятий введут рейтинг, разделив компании на три категории в зависимости от показателей эффективности.

Чиновники доложили президенту, что страна присоединится к Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды. Параллельно с этим усилят народный контроль, в связи с чем решено учредить почетное звание «Заслуженный эколог Республики Узбекистан», которым будут награждать особо отличившихся активистов.

При Министерстве экологии создадут Зеленый благотворительный фонд под общественным контролем, а в системах электронных платежей появится возможность для добровольных отчислений на улучшение экологической ситуации — «Зеленый платеж».

На презентации обсудили вопрос содержания диких животных. Было решено разработать законодательную базу для передачи особей, содержащихся у физических лиц, а также в цирках и шапито, в зоопарки, океанариумы, питомники или научно-исследовательские институты.

Мирзиёева ознакомили и с планом по развитию медицинского туризма, предполагающего позиционирование Узбекистана как «центра притяжения» Центральной Азии. Чиновники пообещали реализовать программу «Гостеприимство в сфере медицинских услуг», внедрить единый реестр клиник и оздоровительных учреждений, при этом присваивая санаториям рейтинговые категории по принципу «звезд», которые получают отели.