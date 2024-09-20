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Власти Бразилии хотят перевести время на час вперед для экономии электроэнергии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Бразильские энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи, сообщает Reuters.

В этом году засуха существенно снизила уровень воды на крупнейших гидроэлектростанциях, что вынудило Бразилию импортировать электроэнергию и поднять тарифы для потребителей. Несмотря на развитие альтернативных источников энергии, гидроэнергетика остаётся основным источником электроэнергии в стране.

Перевод часов на час вперёд с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов и повысит выручку как минимум на 10%. Однако некоторые отрасли, включая авиацию, предупреждают о возможных осложнениях и дополнительных расходах, связанных с изменением расписания.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Алешандре Силвейра заявил, что Национальный оператор энергосистемы (ONS) рекомендовал вернуть летнее время, а профильные компании одобрили этот шаг. Для вступления решения в силу оно должно получить одобрение президента Луиса Инасио Лулы да Силвы.

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