На большей части Казахстана в выходные ожидаются дожди

CentralAsia (KZ) - 21-23 сентября большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге – с грозами, но с 22 сентября на запад страны начнет распространяться отрог антициклона, который обусловить прекращение осадков, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, по республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Понижение температуры воздуха ожидается днем на западе до +15+20°С, на севере до +8+18°С. На остальной территории резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

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