Суд в Москве арестовал шестерых человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы до 18 ноября отправил под арест шестерых фигурантов по делу о нападении на офис Wildberries, сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Суд впервые назвал фамилии фигурантов дела — это Сайфулаев А.А.; Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В., Мажиев М.Х.

18 сентября в офисе Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Погибли двое охранников, семь человек получили ранения. По словам основательницы компании Татьяны Бакальчук, группа мужчин вместе с ее мужем Владиславом хотела взять офис штурмом. Она назвала это попыткой рейдерского захвата. 19 сентября Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям, в том числе об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), он задержан. Сам он вину отрицает. Как выяснил «Ъ», в уголовном деле 33 фигуранта.