Политика де-факто властей Афганистана усугубляет гуманитарный кризис в стране, - представитель ООН Роза Отунбаева

- Азия и мир, политика
- 16:59, 20 сентября 2024
- Просмотров: 423
CentralAsia (CA) - Афганистан переживает гуманитарный кризис в связи с сокращением международного финансирования. И ситуация усугубляется политикой, проводимой находящимся у власти в этой стране движением «Талибан».
Такое заявление сделала Спецпредставитель Генерального секретаря ООН в Афганистане Роза Отунбаева на заседании Совета безопасности, говорится на сайте организации.
Отунбаева отметила, что талибы обеспечили период стабильности, невиданный за последние десятилетия, но они недостаточно фокусируются на потребностях населения и подрывают его экономический потенциал.
По словам представительницы ООН, текущий план гуманитарного реагирования, предполагающий предоставление афганским властям $3 млрд, профинансирован лишь на 30%. Более того, нет никаких предпосылок того, что до конца года необходимые средства дойдут до адресатов.
Чиновница добавила, что в этом году из-за нехватки денег закрылись свыше 200 мобильных и стационарных медицинских учреждений, еще 171 пунктов оказания медпомощи прекратят существование в ближайшие несколько месяцев.
Размер продовольственных пайков в районах, где люди страдают от голода, уменьшился наполовину. Несколько миллионов жителей страны не имеют доступа к безопасной питьевой воде.
«Гуманитарный кризис в скором времени превратится в кризис развития, учитывая быстро растущее молодое население Афганистана, экономику, которая не в состоянии его вместить, и международных доноров, которые неохотно предоставляют помощь», — подчеркнула Отунбаева.
Она считает, что Афганистан подвергается остракизму со стороны международного сообщества из-за политики талибов, которые навязали жителям страны собственную интерпретацию «исламского права», в частности, предполагающего дискриминацию девочек и женщин.
С этой точкой зрения согласна глава структуры «ООН-женщины» Сима Бахус, которая рассказала членам Совета безопасности организации о новых законах «Талибана». Согласно данным нормам, афганки обязаны полностью закрывать лицо и тело при выходе из дома, им запрещено петь и разговаривать на улице, а также смотреть на мужчин, с которыми не состоят в родстве.
«Афганские женщины боятся не только этих репрессивных законов, но и их произвольного применения. Жизнь в таких условиях поистине невыносима», — резюмировала Бахус.
В итоге выступающие призвали Совбез направить политическую волю и ресурсы на поддержку населения Афганистана, сконцентрировавшись на защите прав женщин.