Политика де-факто властей Афганистана усугубляет гуманитарный кризис в стране, - представитель ООН Роза Отунбаева

// Фото ООН/Р.Бажорнас

CentralAsia (CA) - Афганистан переживает гуманитарный кризис в связи с сокращением международного финансирования. И ситуация усугубляется политикой, проводимой находящимся у власти в этой стране движением «Талибан».

Такое заявление сделала Спецпредставитель Генерального секретаря ООН в Афганистане Роза Отунбаева на заседании Совета безопасности, говорится на сайте организации.

Отунбаева отметила, что талибы обеспечили период стабильности, невиданный за последние десятилетия, но они недостаточно фокусируются на потребностях населения и подрывают его экономический потенциал.

По словам представительницы ООН, текущий план гуманитарного реагирования, предполагающий предоставление афганским властям $3 млрд, профинансирован лишь на 30%. Более того, нет никаких предпосылок того, что до конца года необходимые средства дойдут до адресатов.

Чиновница добавила, что в этом году из-за нехватки денег закрылись свыше 200 мобильных и стационарных медицинских учреждений, еще 171 пунктов оказания медпомощи прекратят существование в ближайшие несколько месяцев.

Размер продовольственных пайков в районах, где люди страдают от голода, уменьшился наполовину. Несколько миллионов жителей страны не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

«Гуманитарный кризис в скором времени превратится в кризис развития, учитывая быстро растущее молодое население Афганистана, экономику, которая не в состоянии его вместить, и международных доноров, которые неохотно предоставляют помощь», — подчеркнула Отунбаева.

Она считает, что Афганистан подвергается остракизму со стороны международного сообщества из-за политики талибов, которые навязали жителям страны собственную интерпретацию «исламского права», в частности, предполагающего дискриминацию девочек и женщин.

С этой точкой зрения согласна глава структуры «ООН-женщины» Сима Бахус, которая рассказала членам Совета безопасности организации о новых законах «Талибана». Согласно данным нормам, афганки обязаны полностью закрывать лицо и тело при выходе из дома, им запрещено петь и разговаривать на улице, а также смотреть на мужчин, с которыми не состоят в родстве.

«Афганские женщины боятся не только этих репрессивных законов, но и их произвольного применения. Жизнь в таких условиях поистине невыносима», — резюмировала Бахус.

В итоге выступающие призвали Совбез направить политическую волю и ресурсы на поддержку населения Афганистана, сконцентрировавшись на защите прав женщин.