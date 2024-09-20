В Казахстане более 2 тыс. граждан считаются пропавшими без вести. Чаще всего пропадают мужчины

CentralAsia (KZ) - Сейчас в Казахстане в розыске числятся более 9 тыс. граждан. Из них без вести пропали свыше 2 тыс. казахстанцев. Чаще всего, по данным Комитета по правовой статистике РК, в стране пропадают мужчины.

«В Казахстане при различных обстоятельствах пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет. Ушли из дома и не вернулись (1 558 человек), пропали с автотранспортом (72 казахстанца), ушли с работы (33 человека)», — говорится в сообщении.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в Алматы (275), Карагандинской (211), Павлодарской (172) и Алматинской (154) областях.

Кроме того, в стране разыскивают 2 184 человека, которые скрылись от суда и следствия. Здесь также основная доля приходится на мужчин (89%). Так, за мошенничество разыскивают 404 человека, за кражи 212 граждан, за убийства – 127 казахстанцев.

В 2020 году в Казахстане без вести пропавшими были 1,2 тыс. человек. Тогда МВД сообщало, что мужчины чаще пропадают во время командировок, а женщины из-за злоупотребления спиртными напитками.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения