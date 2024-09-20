В Украине военным, госслужащим и сотрудникам оборонных предприятий запретили использовать Telegram на служебных устройствах

CentralAsia (CA) - Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО Украины принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры, сообщили в Верховной Раде.

Запрет на установку и использование мессенджера на служебных устройствах касается работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны и предприятий критической инфраструктуры. Исключение будет сделано только в том случае, если использование Telegram входит в служебные обязанности.

Представители Службы безопасности Украины и Генштаба ВСУ отметили, что российская сторона активно использует Telegram для кибератак, фишинга и распространения вредоносного программного обеспечения, а также для установки геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских спецслужб есть доступ к личной переписке пользователей Telegram.

Дискуссии о запрете Telegram в Украине ведутся уже давно. Сторонники этого решения считают мессенджер уязвимым, а Кирилл Буданов называл его угрозой национальной безопасности. После задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова депутаты Верховной Рады разработали законопроект о регулировании работы мессенджера, но его финальной версии пока нет.