У Земли ненадолго появится вторая «Луна»

- Азия и мир, общество
- 1:25, 21 сентября 2024
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CentralAsia (CA) - Этой осенью ненадолго у Земли появится вторая «Луна», сообщает The Guardian.
Согласно исследованию, астероид размером примерно с городской автобус захватит гравитационное притяжение Земли, он будет вращаться вокруг нашей планеты с 29 сентября по 25 ноября, превратившись в «мини-луну». А затем вернётся «домой» – в пояс астероидов, вращающийся вокруг Солнца.
«Этот астероид принадлежит поясу Арджуна – группе космических объектов, которые движутся по орбитам, схожим с земными», — рассказал Карлос де ла Фуэнте Маркос, профессор Мадридского университета Комплутенсе и ведущий автор исследования.
По его словам, некоторые астероиды из пояса Арджуна могут приближаться к Земле на расстояние около 4,5 млн километров. При скорости около 3540 километров в час гравитация Земли значительно влияет на их движение, что может привести к тому, что астероид временно засядет на нашу орбиту и станет спутником планеты.
Однако наблюдать за «мини-спутником» смогут только владельцы профессиональных телескопов. Любительские приборы и бинокли не смогут его рассмотреть – астероид для них будет слишком маленьким и тусклым.