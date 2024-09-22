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Лукашенко встретился с главами избирательных органов стран СНГ, их угостили шоколадками «президент»

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября встретился с руководителями избирательных органов стран СНГ, сообщила его пресс-служба.

Он сказал, что страны СНГ не ошиблись, создав избирательные комиссии. «К примеру, и Министерство внутренних дел может контролировать, организовывать и делать соответствующее заключение по выборам. Но, следуя демократическим путем, мы создали наши избирательные комиссии, вертикаль - от центральной до соответствующих районов, округов и так далее», - подчеркнул Лукашенко.

Он заметил, что сегодня выборы стали одним из главных политических событий в жизни любой страны. В то же время Александр Лукашенко считает, что это должен быть обычный политический процесс, которому не стоит придавать слишком большого значения.

Перед встречей председателей избирательных комиссий стран СНГ угостили дворцовым эксклюзивом — конфетами «Президент». Кулуарные фото опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

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