Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы» Ибрагим Акиль

Ибрагим Акиль

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла «целенаправленный удар» по столице Ливана Бейруту, в результате которого был убит командующий операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, что при ударе погибли 14 человек, 66 ранены.

Поздно ночью «Хезболла» выпустила заявление, в котором признала гибель Ибрагима Акиля.

По сведениям ЦАХАЛ, при ударе также погибли другие высокопоставленные руководители «Хезболлы», принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).

Как пишет Тimes of Israel, Ибрагима Акиля называют вторым по значимости военным командиром «Хезболлы» после Шукра и командующим силами «Радвана» — элитных подразделений ливанского движения. Его считают ключевым человеком в структуре «Хезболлы».

Как сообщает Минобороны Израиля, Акиль известен участием в нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).

В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит 7 млн долларов за информацию о его местонахождении.

Ранее в июле в результате другой израильской атаки был убит Фуад Шукр — «самый высокопоставленный» командир «Хезболлы» и руководитель военного крыла ливанского движения.