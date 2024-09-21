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В Казахстане хотят усилить миграционный контроль
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане планируют пересмотреть порядок выдворения иностранцев, сообщил председатель комитета миграционной полиции МВД Аслан Аталыков, передает Orda.kz.

По его словам, в республике обсуждается пакет поправок, направленных на усиление миграционного контроля.

«Это возврат института регистрации иностранцев, который будет распространяться уже не на туристов, которые до 30 дней пребывают, а на тех иностранцев, которые собираются пребывать в Казахстане свыше 30 дней... Готовятся поправки по ужесточению административной ответственности за фиктивную регистрацию»,— сказал Аталыков.

В МВД Казахстана считают сложным действующий порядок выдворения иностранцев. Предполагается, что «явных и злостных нарушителей» миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, будут депортировать оперативнее.

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